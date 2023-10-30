Очікується, що виробнича лінія по збірці ракет для Залізного купола в США запрацює в 2025 році.

США планують в найближчі роки почати виробництво ракет для "Залізного купола" Ізраїлю. Як повідомляє The Jerusalem Post, ізраїльська компанія Rafael у співпраці зі своїм американським партнером Raytheon збирається приступити до виробництва в 2025 році. На створення виробничої лінії для "Залізного купола" заплановані інвестиції в розмірі 33 мільйонів доларів.

Рішення про створення додаткової лінії з виробництва ракет для "Залізного купола" в США було прийнято спільно компаніями Rafael і Raytheon, при цьому обраною локацією став Іст-Камден в штаті Арканзас. Ця нова виробнича лінія буде виробляти американську версію ракет ТАМІРА, яка буде продаватися під назвою SkyHunter.

Відзначається, що ці ракети будуть інтегровані в нову систему ППО, що включає в себе перехоплювачі "Залізний купол", доповнені американською радіолокаційною станцією і системою управління. Будівництво виробничого майданчика планується почати в 2024 році, а перші перехоплювачі зійдуть з конвеєра в 2025 році.

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Хоча Ізраїль прямо не згадується в якості прямого замовника цієї нової виробничої лінії, в заяві Raytheon підкреслюється, що цей об'єкт буде служити для поставок ракет "на озброєння американських збройних сил і їх союзників".

Залізний купол - що про нього відомо

"Залізний купол" (Iron Dome) - це антиракетна система, розроблена Ізраїлем, призначена для захисту від короткої і середньої дистанції ракетних атак. Система була розроблена ізраїльською фірмою Rafael Advanced Defense Systems і вперше введена в дію в 2011 році.

Система використовує ракети-перехоплювачі, здатні виявляти, відстежувати та знищувати ворожі ракети в режимі реального часу.

Водночас, як раніше писали ЗМІ, "Залізний купол" ризикує бути пригнічений ракетними атаками, якщо ескалація війни з ХАМАС в Секторі Гази переросте в більш широкий регіональний конфлікт.

Повідомлялося, що, як і будь-яка система ППО, "Залізний купол" спирається на достатні запаси ракет-перехоплювачів і може бути перевантажена, якщо атака буде досить масштабною.

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