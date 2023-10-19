Хезболла в Лівані має в своєму розпорядженні близько 100 тисяч ракет і реактивних снарядів.

Високотехнологічна система протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" ризикує бути придушена ракетними атаками, якщо ескалація війни з ХАМАС в секторі Газа переросте в більш широкий регіональний конфлікт.

Як писати Bloomberg, підтримувана США система взаємопов'язаних радарів і мобільних ракетних батарей призначена для збиття ракет і реактивних снарядів, які можуть вразити ізраїльські населені пункти або важливу інфраструктуру. Його похвалили за досягнення рівня перехоплення 90% у минулих атаках.

Але, як і будь-яка система ППО, вона спирається на достатні запаси ракет-перехоплювачів і може бути перевантажена, якщо напад буде досить масштабним.

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За словами Патріка Саллівана, директора сучасної військової академії США, ХАМАС, який США і Європейський Союз визнали терористичним угрупуванням, випустив 3000 ракет за перші 20 хвилин раптового нападу 7 жовтня, що значно більше, ніж в попередніх операціях.

Тепер американські офіційні особи стурбовані можливістю того, що підтримувана Іраном ліванська "Хезболла" обстрілює ізраїльські міста високоточними ракетами, в той час як військові країни зайняті веденням міських бойових дій в густонаселеному секторі Газа.

Навіть невелике зниження рівня перехоплення "Залізного купола" приблизно до 80% означатиме, що набагато більше ракет пролетять повз, якщо ХАМАС або інші організації почнуть ще один раунд інтенсивних атак. З огляду на те, що в розпорядженні "Хезболли" знаходиться близько 100 000 ракет і реактивних снарядів, такий переважний наступ і зниження ефективності "Залізного купола" розглядаються офіційними особами на Близькому Сході і за його межами як правдоподібні.

Воїна Ізраїлю проти ХАМАС - прогнози експертів

Операція Ізраїлю "залізні мечі" в Секторі Гази буде найжорстокішою з усіх, що проводив ЦАХАЛ, повідомляє Reuters з посиланням на кількох поінформованих чиновників.

Ризик більш широкого регіонального конфлікту на Близькому Сході зростає з кожним днем, оскільки Ізраїль готується до масованого наземного наступу в Секторі Гази, продовжує бомбити палестинців і веде перестрілку з угрупованням бойовиків "Хезболла" в Лівані.

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