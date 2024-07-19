Вартість однієї ракети становить 41 мільйон доларів.

Американські військові з 25 по 27 червня провели навчання під кодовою назвою Resolute Hunter 24-2. У них взяла участь 1-ша мультидоменна оперативна група (MTDF), на озброєнні якої перебуває батарея гіперзвукового ракетного комплексу Dark Eagle, відомий також як LHRW.

Як пише Defense Express, це перше таке відпрацювання застосування гіперзвукового ракетного озброєння в сучасних умовах бойових дій. Однак цей комплекс не має на своєму рахунку жодного успішного випробувального пуску.

Як зазначається, Resolute Hunter 24-2 є частиною масштабних тритижневих навчань, у яких взяли участь три неназвані країни-учасниці та "чотири спільні служби". наразі невідомо, чи проводились під час цього реальні пуски Dark Eagle. Американська сторона вказала лише, що військові відпрацьовували ланцюжок "виявлення - ураження цілі" в режимі реального часу.

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"Судячи з усього, передачу цілевказівки на Dark Eagle передавали як і самі американські військові, так і представники неназваних інших країн-учасниць навчань. Загальний висновок із навчань був сформульований так – "було показано здатність адаптуватись до складних умов під час різних сценаріїв", - зазначає видання.

Як додається, остання відома спроба випробувального пуску з LHRW відбулась у листопаді минулого року, але це було невдало.

На думку американців, проблема полягає саме в ракеті, вартість якої сягає 41 мільйон доларів за одиницю. Водночас сама пускова установка працює на відмінно.

Останні збройові здобутки США

Нещодавно реактивний літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) EA-18G Growler ВМС США вперше збив повітряну ціль у рамках бойового розгортання військового корабля Dwight D. Eisenhower's біля берегів Ємену.

"Реальність така, що і Росія, і США роблять кроки, які, на їхню думку, зміцнюють їхню безпеку, незалежно від того, чи йде це на шкоду іншій стороні... Унаслідок цього кожен крок США або Росії чинить тиск на супротивника, змушуючи його відповісти якимось чином, політичним або військовим. Це і є визначення гонки озброєнь", - вважає директор із глобальних ризиків Федерації американських учених Джон Вольфстал.

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