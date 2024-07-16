Boeing B-29 Superfortress здійснив перший політ у 1942 році, а Northrop B-2 Spirit - у 1989-му.

У США відбулася в певному сенсі історична подія - бомбардувальники-носії ядерної зброї B-29 та B-2 здійснили унікальний перший політ разом.

Це сталось під час шоу Wings Over Whiteman Air Show, пише The War Zone. B-29 Superfortress є важким американським бомбардувальником, створеним для стратегічного протистояння Японії в роки Другої світової війни.

З 1944 року США проводили масовані нальоти B-29 по японських густонаселених територіях та військово-промислових об'єктах. У серпні 1945 року ці літаки завдали ядерні удари по містах Хіросіма і Нагасакі.

B-2 Spirit також увійшов в історію, ставши першим у світі стратегічним бомбардувальником, побудованим за технологією стелс. Її застосування зумовило фантастично високу ціну літака у приблизно 2 млрд доларів. Усього побудували 21 бомбардувальник B-2.

Його використовували, зокрема, під час операції НАТО в Югославії, а також в Іраку та Афганістані. Під час одного з вильотів B-2 залишався у повітрі без посадки протягом 50 годин.

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У майбутньому B-2 замінить більш сучасний і дешевший B-21, який зараз виконує льотні випробування. Свій перший політ цей бомбардувальник здійснив торік.

Зовні він виявився дуже схожим на B-2. Це цілком логічно, адже в обох випадках в основу концепції поклали технологію малопомітності. Більш-менш детальне уявлення про літак дає новий знімок B-21 у повітрі.

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