На розробку системи планується витратити не більше 93,3 мільйона доларів.

У США створюють систему, здатну автоматично обробляти дані з сенсорів безпілотних літальних апаратів, керувати цими сенсорами та польотом.

Читайте такожВМС США хочуть використовувати дрони для доставки вантажів на кораблі та підводні човниПро це пише Flightglobal.

Зазначається, що відповідний контракт уклали Об'єднаний центр штучного інтелекту, підрозділ Міністерства оборони США, що відповідає за розробку і впровадження військових систем штучного інтелекту, з американською компанією General Atomics.

На розробку системи планується витратити не більше 93,3 мільйона доларів.

Згідно з контрактом, General Atomics повинна буде встановити нову систему штучного інтелекту на ударний безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper і провести її льотні випробування.

Система повинна буде керувати всіма сенсорами безпілотника, включаючи апаратуру радіоелектронної розвідки і радіолокаційну станцію Lynx з синтезованою апертурою. Система штучного інтелекту, що отримала назву Metis, також повинна буде відповідати за управління польотом безпілотника.

Для чого це потрібно

Річ у тім, що під час польоту безпілотні літальні апарати збирають величезні обсяги розвідувальної інформації. Її повинні переглядати та аналізувати оператори сенсорів і озброєння. Але через велике навантаження вони можуть припуститися помилки або упустити важливі деталі.

З цієї причини військові розглядають можливість створення системи штучного інтелекту, яка могла б автоматично аналізувати інформаційну видачу безпілотників, виявляючи, розпізнаючи та ідентифікуючи важливі цілі.

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Автор: УНІАН