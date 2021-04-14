Протитанкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій.

Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

«Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію», – пояснив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра» швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Також протитанкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

«Танкові та артилерійські підрозділи тренуються в умовах наближених до бойових. На перший погляд, може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу значною мірою змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою в особовому складі, – наголосив Наєв.

Стягування російських військ до кордонів з Україною

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська