Давно списані і продані приватним власникам танки є ровесниками радянських Т-64.

Бельгія може поставити Україні танки Leopard 1, раніше зняті з озброєння і продані приватному підприємцю. Зараз йдуть переговори про викуп бронемашин назад. Про це повідомляє Reuters.

Після зняття з озброєння бельгійської армії "Леопардів" першого покоління вони були продані бізнесменові Фредді Верслуйсу. Зараз він готовий продати їх назад, але вже з солідною націнкою.

"У світі ще є країни, які мають ці танки Leopard 1. Так що завжди є можливість або продати запчастини, або продати додаткові танки цілком", – зазначив Верслуйс.

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За інформацією бельгійського Міноборони, бізнесмен купив у них близько півсотні списаних танків по 10-15 тисяч євро за штуку. Тепер же він готовий повернути їх в обмін на 300-500 тисяч євро за одиницю.

Сам Верслуйс стверджує, що з 50 куплених тоді танків лише 33 виявилися придатними для використання. В ціну перепродажу бізнесмен включив роботи з переобладнання та обслуговування цих машин.

Стверджується, що танки можна підготувати до відправки в Україну за кілька місяців. Однак переговори все ще тривають.

Слід зазначити, що танк Leopard 1 - досить стара машина, розроблена на початку 1960-х, є ровесником радянського Т-64. Однак "Леопард" випускався аж до середини 1980-х, пройшовши кілька етапів глибокої модернізації.

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Військовий експерт заявив, що танки Leopard можуть з'явитися на полях битв в Україні вже через кілька тижнів. На його думку, найбільш мотивовані українські бійці, які мають досвід ведення бойових дій з українськими або радянськими танками, опанують "Леопарди" менш ніж за місяць.

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