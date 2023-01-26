Вже наступного тижня розпочнуться навчання ЗСУ.

Великобританія планує передати Україні танки Challenger 2 до кінця березня.

Про це повідомив глава департаменту із закупівель Міноборони Великобританії Алекс Чок в коментарі Sky News. Вже наступного тижня розпочнеться навчання українських військовослужбовців роботі з цими танками, сказав він.

"Намір полягає в тому, що це (прибуття танків в Україну - УНІАН) буде в кінці березня, а зараз буде дійсно важлива програма навчання, не тільки для екіпажів танків, які будуть керувати ними, але і для тих, хто буде нести відповідальність за їх утримання", - сказав Чок.

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Він заявив, що Великобританія продовжить підтримувати Україну в переході від опору армії РФ до її вигнання з території України, а також привітав заяви урядів Німеччини і США про те, що вони передадуть країні свої танки.

"Наша згуртована рішучість може виявитися і буде вирішальною. У 2023 році ми сповнені рішучості як ніколи. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Чок.

Танки Challenger для України

На початку року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Великобританія хоче передати Україні танки Challenger 2.

Вже 15 січня Лондон офіційно оголосив, що в Україну відправлять ескадрон з 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що українських військовослужбовців будуть одночасно навчати поводженню і з американськими БМП Bradley, оскільки вони з Challenger 2 доповнять один одного в бою.

В новий пакет допомоги, до якого увійшли бронемашини Bradley, США оголосили 6 січня. Також Україна отримає самохідні гаубиці, бронетехніку, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни та боєприпаси.

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