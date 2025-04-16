Політик попередив, що політичні дебати в його коаліції щодо відправки ракет Taurus залишаються відкритими.

Німеччина може бути змушена відмовитися від свого плану звідправки ракет Taurus в Україну, якщо вона не отримає схвалення Великої Британії найближчим часом, попередив член нового уряду Берліна. Про це пише The Daily Telegraph.

Родеріх Кізеветтер, високопоставлений депутат від Християнсько-демократичної партії (ХДС), заявив, що боротьба між його партією та її партнером по коаліції, лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), затримує остаточне рішення майбутнього канцлера Фрідріха Мерца.

Але він припустив, що керівництво Великої Британії допоможе вийти з глухого кута і надати Мерцу необхідну підтримку для постачання потужної далекобійної ракетної системи.

Відео дня

"Постачання Taurus поки що залишається предметом суперечки... Я поки що не бачу тут консенсусу, особливо з огляду на те, що сторони не домовилися з ключових питань політики безпеки в коаліційній угоді. майбутнього канцлера. Я поки не бачу, щоб Taurus були доставлені. Будь-який вплив керівництва Великої Британії, щоб нарешті переконати Німеччину доставити Taurus, може допомогти і буде дуже вітатися", - сказав Кізеветтер.

Політик попередив, що політичні дебати в його коаліції щодо відправки ракет Taurus залишаються відкритими, і що в партії СДПН все ще є опір. Він додав:

"Питання для СДПН полягає в тому, чи готова вона дистанціюватися від тактики зволікань і заспокоєння за Шольца, щоб прокласти шлях до більшої відповідальності Німеччини в європейській зовнішній політиці та політиці безпеки".

Кізеветтер стверджує, що відмова уряду Шольца відправити систему Taurus в кінцевому підсумку додала сміливості Володимиру Путіну - помилка, яку цей новий уряд може бути приречений повторити.

"Затримка і блокування постачання цієї системи канцлером Шольцем були серйозною помилкою і фактичним невиконанням завдання з надання допомоги, що послабило європейську безпеку і призвело до більшої кількості жертв на Україні", - сказав він.

За його словами, важливо, щоб Мерц наказав здійснити поставку негайно і, за можливості, без ультиматумів або попередніх умов.

Ракети Taurus для України - деталі

Мерц припустив цього тижня, що Німеччина нарешті готова відправити ракети Taurus до Києва. Його заява негайно викликала розкол із лівоцентристською партією СДПН, яка заявила, що є "багато вагомих аргументів" проти відправки Taurus в Україну.

Заява Мерца була широко сприйнята як знак того, що Німеччина буде набагато жорсткіше ставитися до Росії під його керівництвом, ніж за Олафа Шольца.

Борис Пісторіус із СДПН, який, як очікується, залишиться міністром оборони в новій коаліції ХДС-СДПН, заявив, що аргумент проти відправки ракет Taurus заснований на конфіденційних міркуваннях національної безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: