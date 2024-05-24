За даними журналістів, зруйновано чотири двигуни.

У Росії 11 березня загорівся російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець ТУ-160М, на якому літав Путін.

Як пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ, під час підготовки до зльоту сталося загоряння і руйнування одного з двигунів, у пожежі згоріли ще три. Бомбардувальник зазнав значних пошкоджень, усі моделі з такими двигунами тимчасово відсторонили від польотів.

Зазначається, що йдеться про ТУ-160М із бортовим номером 801. "22 лютого Путін здійснив політ саме на цьому літаку і залишився живим тільки завдяки малій тривалості польоту", - пишуть вони.

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За даними журналістів, пожежа і вибух першого двигуна стався внаслідок руйнування бракованої опори турбіни двигуна. На момент аварії напрацювання двигуна становило близько 50 годин після капітального ремонту.

Політ Путіна на Ту-160М: що відомо

Нагадаємо, 22 лютого кремлівський правитель здійснив півгодинний політ на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М у Татарстані.

Після польоту Путін заявив журналістам, що це "надійний" і модернізований літак, який можуть прийняти на озброєння російських ВПС.

Також повідомлялося про його візит на Казанський авіазавод, де йому представили чотири Ту-160М, два з яких - нові.

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