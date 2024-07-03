Виробничо-інноваційну компанію DEVIRO заснували в Україні у 2014 році.

UAC запустила у Чехії серійне виробництво розвідувальних БПЛА Leleka-LR та ударних дронів "‎Булава"‎ для потреб української армії. Про це повідомляє E15.

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні – серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія", – говорить виконавчий директор компанії Павло Булант.

Зазначимо, що UAC – це філія української компанії DEVIRO, котра розробляє безпілотні апарати військового призначення починаючи з 2014-го.

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Повідомляться, що серійне виробництво розгорнуте в Коліні – місті в Центральночеському краї Чеської Республіки. Зараз на виробництві працює близько 80 працівників, більша частина з яких є українцями. Загалом планується поставки на рівні ста розвідувальних та ударних БПЛА на рік.

Серед іншого на потужностях компанії збирають материнські плати, електронні блоки та оптичні модулі. "Ми практично повністю автономні, маємо мінімум субпідрядників. Ми купуємо у них, наприклад, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для безпілотників", – каже Павло Булант.

Виготовлені Leleka-LR та ударні "‎Булави"‎ зберігають розібраними у спеціальних транспортних контейнерах. Раніше повідомлялось, що радіус польоту Leleka-LR складає 90 км. Час польоту – 4 години.

Нові українські БПЛА – що відомо

Нещодавно широку увагу ЗМІ привернув невідомий український дрон, знайдений росіянами на своїй території. Серед його головних особливостей назвали технологію малопомітності та відносно дешевий двигун.

Також нагадаємо, що раніше українські розробники створили FPV-дрон на оптоволокні, який отримав назву "Бандерик-Стрічка". Повідомляється, що він несе корисне навантаження до 3 кг.

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