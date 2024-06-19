Новий український дрон розвиває швидкість до 100 км/год, дізналися журналісти.

На найбільшій у Європі виставці зброї Eurosatory біля Парижа, яка проходить у Франції, Україна представила новий дрон-камікадзе.

Як повідомляє Bild, про це передає аналітик Юліан Рьопке. За словами експерта, в експозиції є український дрон-камікадзе "Булава". "Український оборонний портал Defense Express називає його аналогом російського "Ланцета" і зазначає, що за кордоном він представлений під експортною назвою Mace (у перекладі - "Булава")", - йдеться у публікації.

Швидкість "Булави" - до 100 км/год, у повітрі цей дрон-камікадзе може перебувати понад 50 хвилин. "Українські дрони-камікадзе "Булава" працюють із програмним забезпеченням зі штучним інтелектом. Це дозволяє безпілотнику автоматично знаходити раніше встановлені слабкі місця в російських танках і БТР під час фінального підльоту до цілі. Поточна продуктивність становить 300 штук на місяць і продовжує зростати", - каже Рьопке.

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Нагадаємо, за даними Bild, на виставці також представили турецький безпілотний танк Otokar, албанську БМП, зразки з ОАЕ та Індонезії. Експерт видання звертає увагу на те, що війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї. Як повідомляє Юліан Рьопке, зброярі з 62 країн привезли на Eurosatory, яка є найбільшою в Європі профільною виставкою, понад 2000 зразків зброї. За його даними, близько 250 делегацій від 96 держав приїхали туди як покупці. При цьому жодна з компаній на виставці не постачає зброю Росії.

Війна в Україні революційним чином змінила збройовий ринок за трьома напрямками. На думку Рьопке, війна дронів посилила потребу у високотехнологічних і скорострільних системах ППО. Відбувається відродження важких ракетних комплексів, водночас потрібні важкі танки і бронетехніка, захищені від дронів. Цивільні компанії переходять на виробництво зброї. Наприклад, суднобудівники стали робити морські безпілотники, логістичні фірми - розвивати ланцюжки доставки боєприпасів тощо.

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