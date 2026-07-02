У Польщі придумали 'оновлену' причину не передавати Україні свої МіГи

За словами Косіняка-Камиша, переговори щодо передачі польських винищувачів в обмін на доступ до українських технологій тривали кілька місяців.

Польща заявила, що Україна не виконала домовленостей щодо передачі технологій дронів в обмін на винищувачі МіГ-29, але водночас продає дрони Кувейту.

Як повідомляє Reuters, сьогодні в ефірі польської радіостанції Trojka міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не передала обіцяні технології безпілотників, попри військову підтримку Польщі та готовність Варшави передати Києву винищувачі МіГ-29.

Йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Польща залишається одним із найактивніших союзників України, надаючи військову допомогу та виконуючи роль одного з головних логістичних хабів для постачання західної підтримки.

Відео дня

Водночас відносини між двома країнами періодично ускладнювалися через суперечки щодо історичних питань і імпорту української сільськогосподарської продукції.

Останнє загострення відбулося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі. Причиною стала суперечка навколо українського військового підрозділу, названого на честь повстанців, яких Варшава звинувачує у масових убивствах поляків під час Другої світової війни.

За словами Косіняка-Камиша, переговори щодо передачі Україні решти польських винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій виробництва безпілотників тривали протягом кількох місяців.

"Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні вже не виконують домовленостей", - сказав глава польського Міноборони.

Він також зазначив, що якщо Україна здатна продавати безпілотники Кувейту та отримувати від цього прибуток навіть під час війни, то вона має можливість відповісти взаємністю тим країнам, які постачають їй військову техніку, зокрема поділившись власними технологіями. Косіняк-Камиш заявив:

"Якщо Україна вже може продавати дрони Кувейту і заробляти на цьому під час війни, то вона здатна віддячити тим, хто передає їй свою техніку, і бодай символічно поділитися власними можливостями".

Відповідаючи на запитання, чому цього не відбувається, польський міністр припустив, що Київ ставить історичні суперечки з Польщею вище за інші питання з огляду на внутрішньополітичні мотиви.

"Я думаю, це пов'язано зі стратегією, яку вони зараз обрали: конфлікт на історичному ґрунті сьогодні формує політичний образ президента Зеленського", - сказав він.

Косіняк-Камиш також додав, що такий підхід лише посилює підтримку ультраправих політичних сил, які прагнуть скористатися антиукраїнськими настроями.

МіГ-29 від Польщі

Як писав УНІАН, віцепрем’єр, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Україна не отримає від Польщі обіцяні літаки МіГ-29, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони.

За його словами, Польща запропонувала "партнерський підхід", Україна це прийняла, але не реалізувала. Тому, за словами посадовця, немає МіГів для України, бо немає дронових можливостей для Польщі. Водночас він визнав, що Україна наразі має значні можливості у сфері безпілотних систем.

Вас також можуть зацікавити новини: