Гармата створюється під проекти вертольотів нового покоління.

Американська компанія Northrop Grumman стала до створення прототипу нової автоматичної гармати калібру 20 мм, яку вже прозвали «Небесною гадюкою» (Sky Viper).

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Як повідомляє DefenceNews, нова гармата створюється під проекти вертольотів нового покоління в рамках програми Future Vertical Lift. Нова техніка, як очікується, має надійти в розпорядження військових до 2030 року.

Конкуренцію Sky Viper складе гармата XM915 Gatling gun від General Dynamics. Військові оцінюватимуть обидві гармати на відповідність своїм вимогам.

Розробка прототипу Northrop Grumman знаходиться на дуже ранній стадії, але в компанії показали художній рендер прототипу.

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Автор: Дмитро Захаров