Отриманих наразі ракет вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Братчук зазначив, що за оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця знадобиться влучення в нього п'яти ПКР "Гарпун", для знищення крейсера - чотирьох, а есмінця - двох; одна ракета здатна заподіяти серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Наприклад, в Перській затоці ракетами "Гарпун" були потоплені два іранські кораблі.
"Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?", - прокоментував він.
Братчук описав, як працюють ракети "Гарпун". Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 метрів над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.
Як повідомляв УНІАН, передача ракет "Гарпун" дозволить ліквідувати ворожу силу в Чорному морі і запобігти продовольчій кризі, спровокованій росіянами.
ЗСУ раніше вже провели низку успішних морських операцій, знищивши, зокрема, флагман ЧФ РФ "Москва".