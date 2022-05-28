Україна вже отримала ракети "Гарпун".

Отриманих наразі ракет вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Братчук зазначив, що за оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця знадобиться влучення в нього п'яти ПКР "Гарпун", для знищення крейсера - чотирьох, а есмінця - двох; одна ракета здатна заподіяти серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Наприклад, в Перській затоці ракетами "Гарпун" були потоплені два іранські кораблі.

"Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?", - прокоментував він.

Братчук описав, як працюють ракети "Гарпун". Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 метрів над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.

Як повідомляв УНІАН, передача ракет "Гарпун" дозволить ліквідувати ворожу силу в Чорному морі і запобігти продовольчій кризі, спровокованій росіянами.

ЗСУ раніше вже провели низку успішних морських операцій, знищивши, зокрема, флагман ЧФ РФ "Москва".

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