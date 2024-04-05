Стартові умови для випуску власних ЗРК в України вже є, каже вчений.

Україна наблизилася до створення зенітно-ракетного комплексу власного виробництва із дальністю дії близько 100 кілометрів.

Як заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у статті для LIGA.net, з 2016 року Україна має три національні проекти розробки ЗРК. Наприкінці 2023 року країна "значно просунулась" та наблизилася до створення ЗРК з дальністю близько 100 км.

До березня 2024 року Україна створила п'ять спільних проектів із західними оборонними компаніями, а інвестори із Франції, Чехії та Швеції готові вкладати значні кошти.

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"Так що стартові умови існують – справа за напруженою роботою", – йдеться у статті.

Український ВПК - інші проекти

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що у 2024 році Україна виготовить тисячі ударних дронів більшої дальністю польоту для ЗСУ. Чиновник відзвітував, що станом на грудень 2023 року в Україні вже виробляється понад 50 тисяч FPV-дронів.

Військовий Ігор Луценко розкрив, скільки цих "пташок" Збройні сили України потребують на рік, щоб не просто втримати фронт, а рухатися далі.

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