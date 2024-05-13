Німеччина послідовно працює над розширенням системи ППО в Україні, каже німецький посол.

У травні Україна отримає ще одну новітню систему протиповітряної оборони Iris-T. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол Німеччини в Києві Мартін Єгер.

За його словами, підтримка Німеччини розвиватиметься відповідно до потреб України. "Ми зараз бачимо саме найбільшу потребу в ППО. Дивіться на енергетичну систему, на енергопостачання, що було сильно уражене. Ми зараз допомагаємо у відновленні саме енергетичної інфраструктури, з огляду на зиму", - сказав він.

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Як зауважив посол, якщо Україна не матиме достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, то буде дуже важко відбивати майбутні атаки.

"Тому ми вирішили робити ще більше, ніж досі, в секторі ППО. Ми сьогодні вже маємо дві системи Patriot в країні, і ми привеземо сюди ще одну, третю систему. Це нелегко для нас, бо ми маємо свої обов’язки в НАТО. І це означатиме, що 25% наших Patriot буде перебувати в Україні", - зауважив Єгер.

За його словами, "немає жодної іншої такої країни в світі, яка стільки віддає". "Проте, крім систем Patriot, є ще система Iris-T. Вже деякі системи тут є, і зараз, у травні, прибуде ще одна система. Крім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного року і ще 2026 року будемо постачати ще нові такі системи", - заявив дипломат.

Так, зазначив він, Німеччина послідовно працює над розширенням системи ППО в Україні.

"Крім того, ми привезли сюди "Гепарди" і зовсім нову систему, яка була розроблена тільки-но в Німеччині. Вона називається Skynex, і вміє приблизно те саме, що й Gepard, але ще краще. І ця система теж буде задіяна тут", - сказав Єгер.

Посол підсумував, що Німеччина вважає, що Україні потрібно ще більше систем ППО, тому країна започаткувала велику дипломатичну ініціативу, де вона звертається до інших країн, аби вони додатково надавали нашій країні системи ППО.

Додаткові ППО від Німеччини

Як писав УНІАН, у квітні очільник оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух анонсував передачу Україні ще однієї системи IRIS-T.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - сказав він.

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