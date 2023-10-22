Попри запевнення офіційних осіб, за певні поставки від США двом країнам доведеться конкурувати.

Україна та Ізраїль потребують військової допомоги від США. Попри усі відмінності між двома театрами бойових дій, є три види зброї, поставок якої обидві країни потребуватимуть в однаково значних обсягах. Про це пише The New York Times.

В першу чергу обидві армії – українська та ізраїльска – потребують 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ізраїль вже попросив США повернути назад частину боєприпасів, вивезених раніше для поставок Україні.

"Снаряди є прикладом американської зброї, яка, на думку офіційних осіб та експертів, потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Це особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями", – пише видання.

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Другий вид зброї, якого потребують обидві армії – так звані "розумні бомби", які здатні влучати в ціль з великою точністю завдяки використанню системи GPS для відстеження та ураження цілей.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль США вже надіслали в цю країну близько тисячі 250-фунтових бомб. Ізраїлю поставляють версії, що скидаються з літаків. Україні обіцяли вже на осінь поставку цих бомб у модифікації, що може запускатися із землі.

За словами експертів, Пентагон придбав понад 34 000 таких бомб за останні шість років. Це дає надію, що Україні та Ізраїлю не доведеться конкурувати за ці бомби.

Нарешті третій вид зброї, який потрібен як Україні, так і Ізраїлю – це ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger. Хоча стратегічна ППО у двох країнах зовсім різна, для безпосереднього прикриття військ на полі бою, зокрема від безпілотників, і ЗСУ, і ЦАХАЛ потребують легкої переносної зенітної зброї.

"Ці ракети можуть бути ідеальними для міських боїв у місті Газа: легкі, маленькі та дуже портативні, Stinger запускаються з плечової пускової установки. Ізраїль та Україна мають систему ППО Patriot. Але Stinger набагато дешевші за ракети Patriot, що робить їх більш рентабельними для збиття безпілотників і недорогих артилерійських ракет ХАМАС", – зазначає NYT.

Проте запаси ракет Stinger "надзвичайно обмежені", і виробляються у малих обсягах, кажуть експерти.

Поставки зброї Україні та Ізраїлю від США

Як писав УНІАН, днями президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом про виділення фінансування на військову підтримку союзників – України, Ізраїлю, Тайваню. Найбільше має отримати саме Україна – понад 60 мільярдів доларів зі 106. Приблизно порівну отримають Ізраїль і Тайвань.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван запевнив, що Америка здатна одночасно надавати допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Більше того, потужностей США вистачить і на підтримку Тайваню, кажуть в Білому домі.

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