Gripen Е для України може виробляти Бразилія замість Швеції, - ЗМІ

За оцінками, Saab може отримати одразу кілька великих замовлень.

Шведська оборонна компанія Saab може зіткнутися зі стрімким зростанням замовлень на винищувачі JAS 39 Gripen E/F, що потенційно створить значне навантаження на наявні виробничі потужності, зазначають аналітики Defence Express. На цьому тлі бразильський авіабудівний гігант Embraer, який є ключовим промисловим партнером Saab, заявив про готовність посилити співпрацю зі Швецією.

Як повідомив у коментарі виданню Breaking Defense директор з маркетингу оборонного підрозділу Embraer Марсіо Монтейро, компанія готова підтримати Saab у виконанні поточних і майбутніх контрактів.

"Saab – наш чудовий партнер", – зазначив він, підкресливши готовність бразильської сторони допомагати у масштабуванні виробництва.

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За оцінками оборонних аналітиків, Saab може отримати одразу кілька великих замовлень на Gripen E/F. Серед них – потенційна угода з Україною на постачання 20 винищувачів із можливістю розширення до 100–150 літаків, а також ймовірний контракт із Канадою на 72 одиниці. Окрім того, Бразилія планує додатково замовити ще 20 літаків, не враховуючи чинні угоди.

У цьому контексті виникає питання, чи може Бразилія бути залучена до виконання, зокрема, українського контракту. Для України такий сценарій може бути неоднозначним, оскільки раніше підкреслювалася важливість локалізації принаймні частини виробництва або складання літаків на українських потужностях.

Водночас фахівці зазначають, що Embraer прагне збільшити свою участь у фінальному складанні JAS 39 Gripen. Наразі, нагадує Defence Express, саме Бразилія виконує фінальне складання літаків і виробляє частину компонентів.

Водночас, попри готовність до розширення ролі, основний фокус виробництва в Бразилії залишається на забезпеченні національних повітряних сил. Лише нещодавно було представлено перший Gripen E, зібраний у країні, а в межах чинного контракту Бразилії ще належить виготовити 14 літаків. З урахуванням додаткового замовлення загальний обсяг виробництва для країни зросте до 34 одиниць, що потребуватиме років роботи.

Таким чином, можливість залучення Бразилії до інших міжнародних контрактів залежатиме від темпів виконання внутрішніх замовлень.

У пропозиції Saab для Канади також передбачено можливу участь у виробництві Gripen E/F, включно з потенційними проєктами для України. Водночас у разі реалізації масштабних угод постає питання, як саме буде розподілено виробничі навантаження між Швецією, Бразилією та іншими партнерами.

Аналітики зазначають, що у випадку одночасного запуску великих контрактів для України, Канади та Бразилії, Saab може бути змушена залучати додаткові виробничі майданчики, зокрема й у Бразилії – для забезпечення замовлень третіх країн.

У Embraer не виключають такого розвитку подій. Як зазначив Монтейро, компанія вважає, що може зробити більше для підтримки Saab у задоволенні зростаючого попиту. Водночас остаточна реалізація залежатиме від термінів і пріоритетів чинних контрактів.

"Ми вважаємо, що можемо зробити більше і допомогти Saab задовольнити їхні власні потреби", – заявив він, не уточнюючи, чи йдеться про виробництво для Швеції або інших країн.

Аналітики також зазначають, що варто враховувати: виробництво Gripen є міжнародно розподіленим процесом. Значна частина компонентів виготовляється за межами Швеції. Зокрема, Велика Британія забезпечує понад 30% комплектуючих, включно з радіолокаційними системами, що робить програму ще більш залежною від глобальної кооперації.

Винищувачі Gripen

Нагадаємо, 2 червня на підприємстві компанії Saab у шведському Лінчепінгу представлено винищувач JAS-39F Gripen – перший двомісний літак генерації Gripen NG. Цей борт призначений для Повітряних сил Бразилії.

На той момент він ще не розпочав льотних випробувань. Йшлося, що Бразилія стала першим замовником двомісної модифікації JAS-39F, уклавши контракт у 2014 році.

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