Шведи вперше показали новий винищувач Gripen F (фото)

Це двомісний літак нової генерації, яка отримала назву Gripen NG.

2 червня на підприємстві компанії Saab у шведському Лінчепінгу було представлено перший двомісний винищувач JAS-39F Gripen – перший двомісний літак генерації Gripen NG. Про це Saab повідомила у своєму пресрелізі.

Літак із бортовим номером 4000 призначений для Повітряних сил Бразилії. Він ще не розпочав льотних випробувань.

Бразилія стала першим замовником двомісної модифікації JAS-39F, уклавши у 2014 році контракт на вісім двомісних літаків разом із 28 одномісними JAS-39E.

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Що стосується Повітряних сил Швеції, то вони замовили 60 літаків Gripen NG лише в одномісній версії JAS-39E, хоча наразі також розглядають можливість додаткового замовлення літаків, зокрема й у двомісному варіанті JAS-39F.

На цей момент ще кілька двомісних JAS-39F замовлені для збройних сил Таїланду та Колумбії.

JAS 39E/F – довідка УНІАН

JAS 39E/F – це модернізований Gripen з АФАР-радаром, новою силовою установкою, збільшеною дальністю польоту та підвищеною максимальною злітною масою.

Літаки Gripen NG у порівнянні з машинами модифікацій JAS-39A/B/C/D Gripen оснащені потужнішим двигуном General Electric F414G (замість F404G).

Максимальна злітна маса Gripen NG збільшена з 14 000 до близько 16 000 кг. Внутрішній запас палива зріс на 40% – завдяки перенесенню основних стійок шасі з фюзеляжу в крило, що дозволило звільнити додаткове місце для палива.

Gripen для України – останні новини

Раніше УНІАН писав, що на початку 2027 року Україна має отримати перші 16 винищувачів Gripen у модифікації C/D, а до 2030 року – ще 22 сучасні літаки версії E. Це рішення є одним із головних елементів поглиблення оборонної співпраці між Україною і Швецією.

Повідомлялося також, що Україна отримає винищувачі Gripen разом із новими далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor, які експерти вважають одними з найпотужніших у своєму класі. Дальність ракети MBDA Meteor, за оцінками фахівців, сягає близько 200 км.

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