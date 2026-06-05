Україна зробила ставку: Gripen вперше зіткнеться з Росією у реальній війні, - Reuters

Шведський винищувач вперше отримає можливість пройти масштабне бойове випробування в умовах сучасної війни проти Росії.

Україна виділила 2,5 млрд євро із загального кредитного пакета Євросоюзу на придбання 20 нових винищувачів Gripen E. Крім того, Швеція передасть Києву ще 16 літаків попередніх модифікацій. Загалом угода в перспективі може зрости до 150 машин, пише Reuters.

Під час підписання домовленостей із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент Володимир Зеленський назвав появу Gripen в Україні "новою сторінкою" для української авіації.

Винищувач Gripen розроблявся Швецією ще в роки Холодної війни з урахуванням можливого конфлікту з Росією. Попри багаторічну експлуатацію в різних країнах, літак жодного разу не проходив перевірку в умовах повномасштабної війни високої інтенсивності.

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За словами викладача Шведського університету оборони Йохана Хуовінена, українська кампанія стане справжнім випробуванням для шведських технологій.

"Це буде випробування систем, для боротьби з якими цей літак фактично призначений: Росії", – зазначив він.

Чому Gripen вважають особливо корисним для України

Однією з головних переваг літака називають його здатність працювати далеко від класичних авіабаз.

Gripen може злітати та сідати на звичайні автомобільні дороги або тимчасові злітно-посадкові майданчики. Це особливо важливо для України, яка постійно стикається з російськими ракетними ударами по аеродромах.

Керівник відділу оборонного співробітництва Міноборони України Олексій Антонюк наголосив, що концепція експлуатації Gripen майже ідеально відповідає українським умовам.

За його словами, літак можна швидко заправити, переозброїти та підготувати до нового вильоту менш ніж за десять хвилин силами невеликої команди техніків.

Ще однією перевагою є вартість експлуатації. За оцінками української сторони, година польоту Gripen обходиться приблизно у 8 тисяч доларів, що значно дешевше за використання винищувачів п'ятого покоління.

Ставка на ракети Meteor

Особливу увагу військові приділяють можливості використання ракет класу "повітря–повітря" Meteor великої дальності.

Українські фахівці вважають, що вони можуть змусити російську авіацію діяти на більшій відстані від лінії фронту та ускладнити застосування керованих авіабомб, які останнім часом стали одним із головних ударних інструментів РФ.

Втім, експерти закликають не переоцінювати потенціал нових літаків. Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Джастін Бронк вважає Gripen правильним вибором для України, але наголошує, що навіть ці винищувачі не зможуть забезпечити повне панування в повітрі.

Причиною залишається потужна російська система протиповітряної оборони, а також відсутність у Gripen технологій малопомітності, характерних для американського F-35.

Виробництво може стати проблемою

Ще одним викликом залишається темп виробництва.

Шведська компанія Saab наразі випускає близько 15 літаків Gripen E на рік і планує збільшити цей показник до 20–30 машин. Водночас кейс замовлень уже перевищує сотню літаків.

Генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон заявив, що компанія розглядає співпрацю з Україною щодо ремонту, обслуговування та постачання запчастин, а в перспективі не виключає й локалізацію окремих виробничих процесів.

На думку шведських посадовців, участь Gripen у війні може суттєво підвищити його експортні перспективи. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що український контракт стане демонстрацією можливостей літака для потенційних покупців по всьому світу.

Gripen для України - останні новини

Раніше військовий експерт Андрій Крамаров зауважив, що поява Gripen виведе Повітряні сили Збройних сил України на абсолютно новий рівень. За його словами, у 2017 році була створена так звана Концепція модернізації ПС ЗСУ, в якій саме цей літак було обрано для переходу з радянських літаків, - за результатами величезної кількості тестів, оглядів та аналізів.

Його колега Богдан Долінце додав, що літак Gripen може здійснювати політ в режимі радіотиші, тобто бути невидимим для російських систем протиповітряної оборони.

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