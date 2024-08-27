Скоро однозначно слід очікувати сюрпризів від Сил безпілотних систем, зазначив командувач.

Триває війна в Україні проти РФ, і українські фахівці розробляють морські дрони, які скоро забезпечуватимуть захист України як морської держави.

Про це "Укрінформу" розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський, який зазначив, що українцям притаманна кмітливість та певний феномен, завдяки яким з’являються цікаві розробки.

"Щоб не видавати технічних і організаційних моментів, скажу лише так, що досить скоро у нас, як у морської держави, на морі з’явиться вагомий аргумент, який буде давати нам хороший конструктив у плані того, що ми ефективно будемо обороняти свої морські рубежі та берег", - сказав Сухаревський. Він додав, що незабаром однозначно слід очікувати сюрпризів від Сил безпілотних систем.

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"Фантазії у нас вистачає, бажання також, досвіду, тим паче тому будемо і вже придумали та розвиватимемо усі ці моменти. Результат один - це палаючі мокшанські болота, це промислові масштаби знищення противника і це свята українська перемога", - наголосив Сухаревський.

Цікаві новини України про війну - що повідомлялося

Полковник ЗСУ, командувач новостворених Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів про своє бачення того, наскільки швидко змінюється війна, і якою вона буде завтра. На його думку, всі наступні війни так званої п’ятої генерації будуть війнами безпілотних систем.

Усі держави після українсько-російської війни будуть переходити на відокремлення вогню від своїх солдатів. Сухаревський впевнений, що це розуміють абсолютно всі - від Північної Кореї й закінчуючи Сполученими Штатами. За його словами, питання в тому, наскільки системно будуть готові підійти інституції до таких масштабних проєктів.

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