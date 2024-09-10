За словами Валерія Яковенка, сьогодні дальність ураження українськими дронами може становити тисячі кілометрів.

Успішне ураження нашими безпілотниками військових об'єктів на території Росії свідчить про те, що тилові об'єкти РФ не захищені проти обладнання, яке створено українськими інженерами. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив співзасновник компанії DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко.

"Минулі декілька місяців, майже рік, були витрачені на те, щоб Україна працювала, підвищуючи кількість та якість власного обладнання, котре може працювати на віддалених дистанціях і вражати тилові об'єкти військової інфраструктури ворога. І сьогодні ми маємо підтвердження, що ті напрацювання, які були спрогнозовані і стимулювані українською державою, від українських підприємців та компаній вже досягають певного свого апогею. Зокрема, пошкоджуючи чи досягаючи тих об'єктів, котрі потрібно знищити", - заявив він.

За словами експерта, сьогодні ми можемо говорити про те, що дальність ураження українськими технологіями може становити тисячі кілометрів.

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"І ми бачимо певні підтвердження цього, що саме це відбувається на болотах. Факт того, що уражаються військові об'єкти, факт того, що вони успішно уражаються, свідчить про те, що тилові об'єкти (РФ - УНІАН) не захищені проти обладнання, яке створено українськими інженерами. І це ще один факт того, що жодні технології на місці не стоять", - сказав Яковенко.

Він наголосив, що екосистема дронових технологій українського виробництва динамічно розвивається.

"І це ще раз свідчить про той факт, що на болотах безпечних місць не існує. Всі мілітарні цілі, за заявами наших очільників, мають бути уражені. І саме українське обладнання може стати тому причиною, результатом використання", - заявив експерт.

Крім того, він пояснив, чому на деяких ділянках фронту дронів ворога майже непомітно.

"Дрони ворога, особливо коли ми говоримо про розвідувальне обладнання, використовуються як коригувальники. Наприклад, у Херсонські області досить часто розвідувальні дрони коригували дрони-камікадзе, які через Дніпро могли залітати та шкодити мирному населенню. Коли українські військові почали збивати такі дрони дронами-камікадзе, то кількість терористичних атак проти цивільного населення саме за допомогою дроонів-камікадзе саме з ворожої сторони зменшилась в рази. Тож, критично знищувати такі цілі", - розповів експерт.

Застосування ЗСУ дронів у протистоянні з РФ

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ застосовують вогняні дрони "дракони" у війні проти окупантів, надаючи сучасного вигляду боєприпасу, який використовували в обох світових війнах.

CNN писало, що серія відеороликів, опублікованих у соцмережах, показує, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню - насправді розплавлений метал - на російські позиції в лісопосадках.

Розпечений мікс алюмінієвого порошку й оксиду заліза, званий термітом, горить за температури 2200 градусів за Цельсієм. Ця суміш швидко спалює дерева і все навколо, позбавляючи окупантів укриття.

Також УНІАН повідомляв, що Україна цьогоріч наростила виробництво зброї в два рази, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому, за його словами, у минулому році виробництво зброї зросло в три рази.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що в цьому році законтрактовано більше одного мільйона БПЛА. Окрім цього, Україна нарощує виробництво боєприпасів – як зброї для дронів, так і снарядів для артилерії.

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