Військовослужбовці вдосконалювали майстерність у контрнаступі.

У механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, провели навчання танкових резервів.

Читайте такожЗСУ посиляться новими бойовими машинами (фото)Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що танкісти вдосконалювали майстерність у контрнаступі.

За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, військові визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву.

Зазначається. що умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції. Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний.

Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря.

«Злагодженого потужного вогневого натиску українських сил ворог не витримав… За умов реальних бойових дій на оборону повернутих під час бою позицій стануть й інші підрозділи бригади», – говориться у повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц