У Сирії російські війська вже залучали озброєні загони, що складаються з курдських і афганських найманців.

Російські військові залучають до атак дронами по території України курдських найманців.

Таке припущення висловили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони. Так, ГУР оприлюднило чергове аудіоперехоплення розмови окупантів під час масованої атаки на Україну дронами-камікадзе 10 лютого. Йдеться про короткий діалог двох операторів Shahed, які уточнюють координати цілі.

Зазначається, що співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови із вкрапленням слів на фарсі.

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"Тобто, командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити проте, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що під час проведення операцій у Сирії російські війська залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

Атака іранськими дронами-камікадзе 10 лютого

10 лютого окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України, здійснивши пуски 106 ракет, у тому числі по цивільній інфраструктурі.

Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням безпілотників типу Shahed-136, 22 дрони було збито.

Увечері 10 лютого російські окупаційні війська продовжили атакувати об’єкти критичної інфраструктури у кількох регіонах, випустивши Shahed. Підрозділи Повітряних сил знищили 20 безпілотників.

Крім того, 11 лютого росіяни запустили шість Shahed, чотири з яких було збито.

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