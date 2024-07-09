Передбачається, що ракета LGM-35 Sentinel замінить в майбутньому Minuteman III, розроблену за часів Холодної війни.

Вартість програми Повітряних сил США по заміні застарілих ядерних ракет Minuteman III зросла з 95,8 млрд доларів до приблизно 160 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

На високу вартість програми звертають увагу не в перший раз. У минулому році експерти відзначали, що витрати на нову ракету стають "непомірними"‎: тоді акцент робили на зростанні вартості оновлення інфраструктури.

На початку 2024-го деякі ЗМІ писали про ризики згортання програми, бо за тодішніми підрахунками її вартість збільшилась майже на 40% – до 131,5 млрд доларів. Вочевидь, нове зростання вартості не додасть оптимізму відносно програми.

Відео дня

Втім, поки що мова про відмову від розробки LGM-35 Sentinel не йде, адже ракета має стратегічне значення для безпеки Сполучених Штатів.

Наразі це єдина можлива заміна для LGM-30G Minuteman III – єдиної міжконтинентальної балістичної ракети шахтного базування на озброєнні Сполучених Штатів.

Останню прийняли на озброєння ще у 1970-му і наразі вона потребує заміни. Нагадаємо, нещодавно США провели випробування Minuteman III.

Нова американська зброя – найбільш важливе

Зазначимо, що наразі Сполучені Штати активно реалізують іншу амбітну програму зі створення стратегічних озброєнь, а саме – розробку бомбардувальника нового покоління B-21.

Свій перший політ він здійснив у минулому році. Загалом США розраховують отримати не менше 100 таких літаків для заміни існуючого парку стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer та B-2 Spirit.

Вас також можуть зацікавити новини: