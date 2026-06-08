Росіяни вдосконалили свій головний винищувач: що змінилося

Наразі офіційних підтверджень щодо модернізації немає.

Росія модернізувала свій ударний винищувач Су-34, актуалізувавши його характеристики до реалій війни проти України. Про це пише DefenceBlog із посиланням на ізраїльського оборонного аналітика Гая Плопскі.

Експерт звернув увагу на нові кадри винищувача, оприлюднені російським Міноборони. На них помітно новий елемент конструкції літака – "горб" позаду кабіни на верхній частині фюзеляжу.

Сам Су-34 є основним тактичним ударним літаком Росії, що активно застосовується у війні проти України. Він здатний нести до 8 тонн озброєння та має дальність бойового радіусу близько 1100 км, що дозволяє завдавати ударів у глибину оперативної зони противника. Літак використовується для застосування як керованих авіабомб, так і некерованих боєприпасів.

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На думку аналітика, поява подібного елемента може бути пов’язана з модернізацією систем зв’язку або навігації, включно із супутниковими каналами та обладнанням для роботи з керованими боєприпасами. Водночас експерт підкреслює, що точне призначення конструкції з відкритих зображень визначити неможливо.

Як пише DefenceBlog, Росія поступово вдосконалює флот Су-34 на тлі втрат та ускладнення умов бойових дій. Зростання загроз із боку української ППО змушує російську авіацію діяти з більших дистанцій і покладатися на більш точні системи наведення.

"Новий горб на хребті російського ударного літака – це дрібниця, яку варто помітити. Якщо інтерпретація Плопскі правильна, це означає, що Росія продовжує інвестувати в підвищення ефективності своєї найпотужнішої ударної платформи саме тоді, коли Україні це потрібно найменше", - резюмує DefenceBlog.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, Україна, ймовірно, вже використовує крилаті ракети ERAM дальністю понад 930 км. Російські так звані "воєнкори" оприлюднили фото 8-елементної CRPA-антени для супутникової навігації з такої ракети, яку нібито виявили серед уламків після однієї з атак.

Також ми розповідали, що в Україні випробували зенітний дрон, який збиває "Шахеди" майже без участі людини. Як розповів міністр оборони Федоров, оператор обирає ціль у софті в один клік, і дрон летить на перехоплення вже самостійно.

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