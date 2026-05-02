На Су-34 росіяни почали чіпляти одразу 6 КАБів: які наслідки це матиме (відео)

Раніше російські бомбардувальники Су-34 брали до 4 КАБів.

У Мережу виклали знімок російського бомбардувальника Су-34 з одночасно підвішеними чотирма керованими бомбами з УМПК і двома керованими бомбами УМПБ. На нього звернув увагу Центр аналізу стратегій та технологій.

Також представлено відео, на якому можна бачити скидання цих бомб. Складно сказати, чи йдеться про один і той же літак, чи це різні машини.

Про те, що російські літаки почали завантажувати більшою кількістю бомб писали й інші російські пабліки.

"Бомбери почали завішувати не чотирма бомбами калібрів 250-500 кг, а шістьма", – повідомив нещодавно блогер-пропагандист Ілля Туманов, додавши, що у 2023 році росіяни возили лише дві бомби на виліт.

На думку росіян, збільшення кількості керованих авіабомб до шести може свідчити про те, що російська оборонка наростила масштаби виробництва боєприпасів. Не можна виключати, що за рахунок збільшення авіабомб вони намагаються компенсувати відносно невелику їх точність.

Як би там не було, збільшення кількості авіабомб – це погана новина для України, яка багато років страждає від них, а окрім того, стикається із нестачею зенітних ракет, за допомогою яких можна було б відганяти російські "Сушки".

Довідка УНІАН. Уніфікований модуль планування і корекції (УМПК) – це російський аеродинамічний комплект, що приєднується до вільнопадаючих авіабомбів і перетворює їх на керовані боєприпаси. Дальність застосування УМПК становить 60-80 км для різних версій.

Щодо УМПБ (Уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас), то це російська планерна авіабомба, створена на основі на ФАБ-250. У деяких джерелах стверджується, що вона, окрім крил, також має реактивний двигун. Орієнтовна дальність застосування УМПБ Д-30СН становить близько 90 км.

Здатність російської авіації скидати бомби з великої відстані стала серйозною проблемою для Сил оборони, адже літаки в такому випадку перебувають поза межами ураження більшості наявних в Україні зенітно-ракетних комплексів.

Російська авіація – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що аеродром Шагол у Челябінській області зазнав атаки українських безпілотників. Заявлялося про успішне ураження кількох винищувачів Су-57, а також бомбардувальника Су-34. Ступінь пошкоджень літаків уточнюється.

Нагадаємо також, що про втрату одного Су-34 стало відомо у березні. Тоді у російських каналах повідомляли, що літак міг зазнати катастрофи під час відбиття атак українських безпілотників.

