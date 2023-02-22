Ще є певні питання, які треба узгодити, кажуть в ОП.

Велика Британія може першою надати Україні винищувачі. Про таку ймовірність повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні", – написав він у своєму Телеграм.

За словами Єрмака, "ще є питання, які необхідно узгодити".

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"Працюємо", – додав очільник ОП.

Питання передачі винищувачів Україні

Офіційний Вашингтон виступає проти передачі винищувачів Україні. 7 лютого президент США Джо Байден пояснив свою позицію тим, що винищувачі повинні залишитися в країні.

Однак з такою думкою Байдена не погодилася частина Конгресу США, а також низка військових експертів й генералів у відставці. 17 лютого група конгресменів закликала Байдена переглянути своє ставлення до питання передачі F-16 Україні.

Раніше стало відомо, що глава Європейського командування Збройних сил США й Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі в межах таємної наради закликав передати Україні F-16 для глибоких ударів по окупантах.

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