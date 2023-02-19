Глава уряду Марк Рютте підкреслив, що у Амстердама немає "табу" з приводу цього питання.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в питаннях поставок військової допомоги Києву передача винищувачів F-16 Україні - наступний крок з боку ЄС.

Як зазначив чиновник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, поки що деякі країни вагаються в цьому питанні через позицію США, проте в уряді Нідерландів точно немає "табу" з цього приводу.

"F-16 - це дійсно буде наступний крок. Це буде великий наступний крок. Але ми орієнтуємося на майбутнє й гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, поки у вас буде в цьому потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу. Але F-16 виробляються в США, а вони проти поставок F-16 в Україну. Багато країн через це вагаються", - підкреслив Рютте.

Також чиновник заявив, що для активізації питання про передачу винищувачів Україні світ повинен створити відповідну коаліцію, як це було з передачею німецьких танків Leopard 2. Він оцінив, що цей процес зайняв би не більше, ніж кілька тижнів. Однак остаточного "висновку" з приводу створення такої коаліції поки що немає.

"Поки немає висновку, буде це чи ні, але ми дивимося вперед і схиляємося до цього", - заявив він.

Позиція США з приводу передачі винищувачів F-16 Україні

Нагадаємо, що поки що офіційний Вашингтон виступає проти передачі своїх військових винищувачів F-16 Україні. 7 лютого президент США Джо Байден особисто пояснив свою позицію, зазначивши, що винищувачі повинні залишитися в країні.

Однак з такою думкою Байдена не погодилася частина Конгресу США, а також ряд військових експертів й генералів у відставці. Буквально 17 лютого група конгресменів закликала президента США Джо Байдена переглянути своє ставлення з приводу передачі F-16 Україні.

Раніше стало відомо, що глава Європейського командування Збройних Сил США й Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі в рамках таємної наради закликав передати Україні F-16 для глибоких ударів по окупантах.

Відзначимо, що ще в кінці січня офіційний виробник F-16 зробив важливу заяву: компанія готова постачати літаки європейським країнам для подальшої їх передачі Україні.

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