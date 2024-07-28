Зазначається, що літаки були б ефективні на полі бою минулого року.

Винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні вже за кілька тижнів. Українські та західні чиновники попереджають, що ці літаки навряд чи змінять ситуацію на фронті, де Росія повільно просувається.

Видання The Washington post пише, що літаків занадто мало, а російських засобів ППО занадто багато. Це означає, що перші F-16, найімовірніше, слугуватимуть для посилення ППО України - збиватимуть повітряні цілі - ракети, безпілотники і літаки, - а не завдаватимуть ударів по російських військах, які наступають, та інших військових об'єктах поблизу фронту.

Офіційні особи заявили, що літаки, принаймні на початковому етапі, навряд чи літатимуть надто близько до лінії фронту, а отже, незрозуміло, чи зможуть вони взагалі стримувати ворожі літаки від перетину кордону України.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно понад 100 F-16 для боротьби з величезними військово-повітряними силами Росії, і назвав кількість винищувачів, які Україна отримає, "недостатньою".

Деякі аналітики налаштовані ще більш скептично, ніж Зеленський. Бекка Вассер, аналітикиня Центру нової американської безпеки, вважає, що F-16 можуть бути найефективнішими як психологічний і моральний стимул для українців і як засіб залякування для російських призовників, бо умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено про рішення передати літаки. За її словами, вони також можуть задовольнити термінові потреби, оскільки можуть збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі.

Україна також не може дозволити собі розлучитися з великою кількістю досвідчених пілотів на тривалий термін, оскільки вони потрібні для бойового чергування. Тобто одноразово не можна навчити багато українських пілотів.

Що стосується зброї, то у звичайних умовах F-16 несуть різноманітне озброєння. За словами представника українського оборонного відомства, київські F-16 нестимуть ракети AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, які використовують наземні системи ППО NASAMS.

За словами чиновника, дальність польоту одного з варіантів ракет становить близько 100 миль, але в України занадто мало ракет AIM-120, і їх доведеться розділити між F-16 і NASAMS.

Захист F-16 на землі також буде непростим завданням, враховуючи, що всі аеродроми України перебувають у межах досяжності російських ракет. Представник українського оборонного відомства заявив, що Києву "не представляється можливим" побудувати криті бетонні ангари для захисту літаків. Замість цього Україна використовує маскування і навіть залишає приманки на аеродромах.

До переваг F-16 можна віднести радар, який здатний виявляти цілі на відстані близько 125 миль, що робить їх безпечнішими, оскільки пілотам не потрібно підходити близько до ворожих літаків, щоб бити по них.

Незважаючи на те, що F-16 перевершує наявні в України винищувачі, він все ще залишається винищувачем старого покоління порівняно з новими, більш досконалими російськими ВПС.

F-16 для України - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що F-16 допоможуть нашим захисникам, але у них будуть деякі обмеження на фронті.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що літаки F-16 будуть залучені на поле бою на війні в Україні вже цьогоріч. Наразі українська дипломатія в США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів і персоналу.

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