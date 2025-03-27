Країна прискорить виділення раніше обіцяних 3,5 мільярдів євро.

Нідерланди прискорять виділення грошей на підтримку України. Перші 2 млрд євро будуть надіслані вже цього року, а не в 2026-му, як планувалося раніше.

Таку заяву зробив речник прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схофа, повідомляє France24 за підсумками зустрічі лідерів у Парижі. За його словами, загалом країна виділить 3,5 млрд євро.

"Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 мільярдів євро (3,78 мільярда доларів) підтримки для України і надішлють 2 мільярди євро цього року, а не в 2026 році", – йдеться в повідомленні.

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Швеція планує збільшити обсяги військової допомоги Україні. Країна планує до 2030 року збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Водночас суму допомоги Україні там хочуть збільшити з близько 2,5 млрд доларів біля 4 млрд доларів на 2025 рік.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна виділить 2 мільярди євро військової допомоги Україні. До нового пакету увійдуть такі засоби, як ракети для літаків Mirage, боєприпаси, ПТРК, бронемашини, інвестиції в ОПК тощо.

Кілька днів тому Німеччина схвалила додаткові мільярди на оборону України. Влада країни домовилася, що 3 мільярди євро виділять додатково до раніше запланованої допомоги. Водночас на 2026–2029 роки виділили асигнування на суму 8,25 мільярда євро.

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