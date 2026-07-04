Винищувач шостого покоління може з’явитися до 2035 року: три країни знайшли кошти на нього

Японія, Велика Британія та Італія уклали контракт на суму понад 6 мільярдів доларів на розробку винищувача наступного покоління.

Велика Британія, Італія та Японія уклали контракт на суму 6,14 мільярда доларів із промисловим спільним підприємством Edgewing на створення нового винищувача в рамках програми Global Combat Air Programme (GCAP), пише Nikkei Asia.

На підписання контракту чекали 9 місяців через скорочення військового бюджету Великої Британії. Але тепер країна все ж виділила свою частину коштів на програму. За словами міністра оборони країни Люка Полларда, у рамках програми буде розроблено передовий винищувач-невидимка.

Йдеться про винищувач шостого покоління, який має бути готовий до 2035 року. Планується, що він буде на 3–4 метри довшим за військовий винищувач Typhoon і призначений для польотів на великі відстані.

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У програмі беруть участь британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo та японська Mitsubishi Heavy Industries. Видання нагадало, що подібна програма, яку планували Франція та Німеччина, провалилася. У зв’язку з цим очікувалося, що якась із країн приєднається до GCAP.

І хоча поки що цього не сталося, програма дозволяє країнам спільно інвестувати у створення сучасного винищувача і таким чином отримати більше замовлень. Вони також прагнутимуть розширити продажі на міжнародних ринках.

У червні міністр оборони Італії заявив, що відкриття GCAP для інших країн допоможе розподілити ці витрати, а компанія "Леонардо" повідомила Reuters, що Німеччина була б особливо підходящим партнером, з огляду на її досвід. Саудівська Аравія та Канада також розглядали можливість участі в GCAP.

Для розширення GCAP потрібна згода трьох її засновників, і керівники раніше заявляли, що в майбутньому можуть з’явитися можливості приєднатися до організації на різних рівнях участі.

Спільне підприємство, яке розробляє GCAP, називається Edgewing і перебуває у спільній власності компаній BAE, Leonardo та Japan Aircraft Industrial Enhancement. Його штаб-квартира розташована у Великій Британії, а генеральний директор – в Італії.

Розробка винищувача шостого покоління

Нагадаємо, що Німеччина та Іспанія працюють над розробкою винищувача шостого покоління. У проєкті задіяно нове промислове об’єднання Team Gen 6, яке працюватиме над розвитком програми FCAS (Future Combat Air System).

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Додамо, що Туреччина працює над розробкою винищувача п'ятого покоління KAAN. Однак літак залежить від двигунів американського виробництва, а рішення про передачу Туреччині двигунів ще не ухвалено.

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