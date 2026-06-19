Зміна правил гри: США замовили революційні безпілотні винищувачі (фото)

"Вірні ведені" можуть кардинально трансформувати уявлення про сучасний повітряний бій.

Повітряні сили США уклали контракти на виробництво безпілотників General Atomics FQ-42A Dark Merlin та Anduril FQ-44A Fury, які називають "вірними веденими". Про це зокрема повідомляє сайт компанії Anduril.

Портал The War Zone нагадує, що ще у 2024 році Повітряні сили США відібрали проєкти General Atomics та Anduril для участі в першому етапі програми Collaborative Combat Aircraft (CCA), метою якої є створення флоту напівавтономних безпілотних винищувачів.

"Швидко переходячи від конкурентного відбору до повномасштабного виробництва, ми створюємо умови для розгортання високонадійних і боєготових напівавтономних систем, щоб випереджати розвиток загроз", – повідомив міністр Повітряних сил США Трой Мейнк.

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Він додав, що контракти підтверджують впевненість американського керівництва у стратегічному курсі програми, яка передбачає закупівлю понад 150 бойових CCA до кінця десятиліття.

У межах контракту компанія Anduril поставить початкову партію серійних напівавтономних винищувальних літальних апаратів FQ-44 для підтримки подальших випробувань, перевірки характеристик і зрештою – розгортання в бойових підрозділах.

Контракт також створює механізм, який дозволить Повітряним силам США закуповувати додаткові партії серійних літаків FQ-44 протягом наступних кількох років.

Розподіл замовлення між безпілотниками Dark Merlin і Fury допоможе знизити ризики програми.

Ці платформи суттєво відрізняються за своєю концепцією, що від самого початку відкриває для Повітряних сил США ширший спектр оперативних можливостей. Це також дає змогу General Atomics та Anduril зосередитися на подальшому вдосконаленні сильних сторін кожного зі своїх безпілотних літальних апаратів.

За наявними даними, FQ-44 може нести дві ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM на зовнішніх вузлах. Він має максимальну швидкість приблизно 0.95 Маха (високий дозвуковий режим – близько 1100-1160 км/год). Пріоритетами проєкту виступають масове виробництво, доступність та модульність.

FQ-42A Dark Merlin більше орієнтований на скритність (малопомітність) та глибоку інтеграцію корисного навантаження. Апарат отримав внутрішній відсік для озброєння, в якому можна розмістити дві ракети AMRAAM.

Що таке "вірний ведений"

Вірні ведені (Loyal Wingman) є новітньою концепцією США та інших країн НАТО, що передбачає створення флоту потужних безпілотників-напарників, які будуть діяти у тандемі з пілотованими літаками.

Передбачається, що пілот винищувача (наприклад, F-35) діятиме як командир. Він координуватиме дії безпілотників, що летять попереду, виконуючи функції розвідки, радіоелектронної боротьби та відволікання ворожого вогню на себе.

Безпілотники будуть обладнані передовим ШІ, який дозволяє їм автономно виконувати накази, шукати цілі, здійснювати маневри ухилення та навіть самостійно застосовувати озброєння без команди з боку оператора.

Безпілотні винищувачі – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що компанія Boeing представила оновлену модифікацію свого бойового безпілотника MQ-28 Ghost Bat, оснастивши його низкою важливих технічних покращень.

У новій версії літак може перевозити більше пального й озброєння. Одним із ключових удосконалень стало встановлення внутрішніх відсіків озброєння, які дозволяють нести до двох ракет класу "повітря – повітря" AIM-120 або до чотирьох високоточних малогабаритних авіабомб SDB.

Також нещодавно німецька компанія Diehl Defence презентувала нову концепцію у царині протиповітряної оборони – реактивний безпілотник Cobra 600, оснащений ракетою IRIS-T. Система має значно розширити потенціал наземних засобів протиповітряної оборони.

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