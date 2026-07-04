Турецький винищувач KAAN може не злетіти: США блокують програму

У Палаті представників США внесли резолюцію, яка може заблокувати постачання американських двигунів для турецького винищувача KAAN.

У Конгресі США внесли законопроєкт, який передбачає блокування експорту американських авіадвигунів для перспективного турецького винищувача п'ятого покоління KAAN. У разі ухвалення документа реалізація програми може суттєво сповільнитися, адже наразі літак залежить від двигунів американського виробництва, повідомляють Defense Express та Ekathimerini.

Спільну резолюцію до Палати представників США внесла конгресвумен від Демократичної партії Діна Тітус.

Документ передбачає блокування продажу Туреччині двигунів F110-GE-129E/F та супутніх послуг із їх інтеграції у винищувачі KAAN. Загальна вартість потенційної угоди оцінюється у 700 мільйонів доларів.

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Обґрунтовуючи свою ініціативу, Тітус заявила, що Туреччина "неодноразово погрожувала військовими діями проти союзників по НАТО та інших країн-партнерів на Близькому Сході".

Щоб рішення набуло чинності, його мають схвалити Палата представників і Сенат, після чого документ повинен підписати президент США.

Без американських двигунів програму можуть відкласти на роки

Наразі турецька програма KAAN критично залежить від американських двигунів F110, оскільки власний силовий агрегат TF35000 ще перебуває на стадії розробки.

Очікується, що перші 20 винищувачів, які вже замовила Анкара, оснащуватимуться саме американськими двигунами. Перехід на турецькі TF35000 наразі запланований лише на 2032 рік.

На думку аналітиків, у разі заборони експорту двигунів реалізація програми KAAN може затриматися щонайменше на кілька років.

Водночас шанси на успішне проходження резолюції поки оцінюються як невисокі, оскільки її авторкою є представниця Демократичної партії.

Крім того, останніми роками США та Туреччина поступово відновлювали співпрацю у сфері бойової авіації. Зокрема, у 2024 році сторони домовилися про продаж Анкарі 40 винищувачів F-16 Block 70.

У Defense Express також нагадують, що сам розгляд Вашингтоном можливості експорту двигунів для KAAN став фактичним послабленням обмежень, запроваджених після закупівлі Туреччиною російських зенітних комплексів С-400.

Винищувач KAAN - останні новини

Як повідомляв УНІАН, після кількох років невизначеності Іспанія, схоже, остаточно відмовилася від закупівлі американських F-35 виробництва Lockheed Martin. Мадрид нині розглядає можливість придбання турецьких винищувачів п’ятого покоління KAAN.

Водночас гендиректор турецької компанії Turkish Aerospace Industries Мехмет Деміроглу заявив, що очікується замовлення на сотні турецьких винищувачів п'ятого покоління KAAN.

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