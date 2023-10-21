За даними розвідників, існує кілька основних причин, чому ці "пташки" тепер базуються на півострові.

У британській розвідці пояснили, чому російський диктатор Володимир Путін наказав патрулювати Чорне море літаками МіГ-31К з "Кинджалами".

Як йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 21 жовтня, така заява Путіна відповідає "типовій російській риториці", спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід "агресорами", а дії Росії вважає "необхідними для захисту держави".

Цей наказ був виданий після посилення морської присутності США в східному Середземномор'ї. Тож, Росія намагається продемонструвати, що ці судна під загрозою.

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Конкретна згадка диктатором про ракету "Кинджал" та її можливості, ймовірно, була зроблена з метою продемонструвати, що Росія залишається здатною виробляти та використовувати нову зброю, попри вторгнення в Україну. Втім, у розвідці Британії зауважили, що ця ракета все ще залишається в стадії експлуатаційних випробувань, а продуктивність "Кинджалу" в Україні наразі є поганою.

"На папері" ракета є "дуже потужною", здатна літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем ППО. Втім, потрібно значно вдосконалити принцип викоривтання "Кинджалів" аби досягти заявленого потенціалу.

Літаки МіГ-31К у Криму

Російські загарбники передислокували на аеродром "Бельбек" (Крим) щонайменше чотири літаки МіГ-31. Раніше в РФ заявляли про намір почати патрулювання над Чорним морем літаків-носіїв аеробалістичних ракет "Кинжал".

Військовий експерт Сергій Згурець зазначав, що Росія сильно ризикує, якщо передислоковує МіГ-31 в Крим, бо це гарні цілі для українських систем враження, починаючи від безпілотних комплексів і до керованих крилатих ракет. За його словами, цією можливістю треба оперативно скористатися і суттєво зменшити кількість носіїв ракет "Кинджал".

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