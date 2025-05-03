Гіроборд може мчати пересіченою місцевістю швидше, ніж інші наземні дрони.

Останнім часом російські війська почали застосовувати нову технологію у війні дронів на лінії фронту, використовуючи дитячі гіроборди, прикріплені до протитанкових мін, для створення вибухових дронів-камікадзе.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, зараз літаючі безпілотники становлять більшу частину втрат на полі бою - 70 відсотків, тоді як наземні роботи менш поширені.

Для дистанційно керованого транспортного засобу легше безперешкодно літати повітрям, аніж повзати пересіченою місцевістю. Однак завдяки внутрішнім гіроскопам гіроборди надзвичайно стійкі порівняно з традиційними колісними транспортними засобами, пояснює Акс.

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"Гіроборд може мчати по передовій швидше, ніж інші наземні роботи. А низька вартість іграшок означає, що навантажені мінами "боти" є витратним матеріалом. Немає необхідності берегти їх тільки для найцінніших цілей", - пише він.

Водночас не виключено, що росіяни можуть використовувати гіроборди і як засоби пересування під час штурмів, вказує експерт, нагадуючи, що вони вже використовують для цих цілей електросамокати.

Ноу-хау росіян на фронті

Окупанти все частіше вдаються до використання цивільного транспорту для доставки солдатів на передову, включно з китайськими гольфкарами, білоруськими мотоциклами, автомобілями Lada, фургонами "буханка" і вантажівками ГАЗ-69 та навіть електросамокатами.

Також експерти зазначають, що росіяни вдосконалюють дрони-"шахеди", додаючи в них металеві кульки та шрапнель, щоб збільшити зону ураження, також з'являються нові бойові модифікації: термобаричні, фугасні, осколкові. Крім того, з'являються елементи, завдяки яким деякі дрони під час падіння або збивання розкидають уламки на великій площі і потім детонують.

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