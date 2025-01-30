Оптоволокно робить дрон невразливим для РЕБ і непомітним для дрон-детекторів. "Птахи Мадяра" знайшли вирішення обом проблемам.

Безпілотники на оптоволокні стали новим етапом "війни дронів" в Україні. Однак поступово для них знаходять протидію. Командир 414-ї Окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив відео такого перехоплення.

Як розповідає сам комбриг, його підрозділ почав використовувати мобільну радарну систему для виявлення ворожих безпілотників, які керуються через оптоволоконний кабель. Справа у тому, що зв’язок через такий кабель не лише захищає дрон від впливу систем РЕБ, але й робить його "невидимим" для дрон-детекторів, які шукають в радіоефірі сигнали БПЛА.

За таких обставин виявити дрон можна або візуально, або за допомогою звичайного радару, яким виявляють літаки та ракети. Мініатюрну версію такого радара і використали "Птахи Мадяра".

На оприлюднених "Мадяром" кадрах видно, як російський безпілотник-камікадзе, споряджений кумулятивною протитанковою боєголовкою від ручного гранатомета (РПГ), летить на відносно низькій висоті над посадкою. Його наздоганяє український дрон-перехоплювач, який підняли "за тривогою", коли мобільні радари виявили ворожу ціль.

В анотації до відео Бровді зазначає, що досвід його бригади потрібно негайно масштабувати на все військо.

"Армія повинна оперативно і масово дооснаститися мобільними версіями РЛС кожні 2-4 км смуги фронту і розрахунками звичайних фпв-винищувачів для знищення перехоплених мобільними РЛС-радарами ворожих фпв на оптоволокні", – написав він.

Хоча сам комбриг з очевидних причин не уточнює, яку саме техніку використовує його підрозділ для виявлення ворожих дронів на оптоволокні, англомовний військово-аналітичний портал The War Zone припускає, що це може бути мікрохвильова радарна система, яка добре підходить для виявлення невеликих і відносно повільних дронів. Але і радіус дії у таких радарів є невеликим, тому час на реагування у операторів дронів-перехоплювачів теж буде мінімальним.

"Однак, якщо такі радари будуть винесені якомога далі вперед і з такою щільністю розгортання, за яку виступає Бровді, ймовірність помітити безпілотник, що наближається, зафіксувати його і швидко розгорнути БПЛА-перехоплювач, то панування ударних безпілотників з оптико-волоконним управлінням на українському полі бою може бути значно обмежене, якщо не повністю припинене", – додає видання KyivPost.

Дрони на оптоволокні: останні новини

Як писав УНІАН, українські технологічні стартапи терміново шукають засоби протидії ворожим дронам на оптоволокні, які неможливо заглушити РЕБом і ще важче просто виявити. Дехто пропонує використовувати акустичні та візуальні сигнатури в поєднанні з передовими методами обробки даних для виявлення цих дронів.

Одночасно Україна експериментує із власними дронами на оптичному волокні. Нещодавно ми розповідали, що українські фахівці створили дрон на оптоволокні з дальністю понад 41 кілометр.

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