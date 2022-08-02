Цю техніку більше не можна використовувати.

Іспанія не постачатиме танки Leopard Україні, які перебували на військовій базі в Сарагосі. Експертизи показали, що техніка непридатна для використання і небезпечна для людей.

Як передає портал El Mundo, таку заяву зробила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу сказати, що [танки] Leopard, які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити [на війну в Україну], тому що вони знаходяться в абсолютно плачевному стані", — заявила Роблес.

За словами міністра оборони, Іспанія провела відповідні експертизи і встановила непридатність техніки до використання. Танки небезпечні для людей, які будуть застосовувати їх на полі бою. Тому країна "не може відправити" машини.

Нагадаємо, інформація про передачу Україні важкого озброєння від Іспанії з'явилася в ЗМІ 5 червня. Йшлося про зенітно-ракетні комплекси і розконсервовані бойові танки Leopard 2A4.

ЗМІ також повідомили, що Іспанія планувала передати нашій країні 40 старих бойових танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак уряд ФРН не дозволив це зробити.

Такі дані з'явилися 11 червня, а через місяць в засобах масової інформації опублікували іншу інформацію, мовляв, Іспанія все ж прагне поставити Україні Leopard 2A4 і гусеничні бронетранспортери M113. Нібито пакет включав би 10 одиниць першої техніки і 20 — другої. Однак тепер поставки танків скасовано.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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