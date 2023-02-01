Танки передаватимуть, коли їх відновлять після багатьох років простою без належного догляду.

В рамках першої поставки танків Leopard 2 Іспанія планує передати Україні від чотирьох до шести машин версії А4. Про це пише іспанське видання El País.

"Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україну", - пише видання з посиланням на свої джерела в уряді.

Машини будуть передані після проведення ремонту. Поставка додаткової кількості танків буде залежати від їх стану і ремонтопридатності.

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Відомо, що Іспанія має приблизно 53 танки Leopard 2, які протягом багатьох років зберігалися в резерві без належного обслуговування. За цей час технічний стан машин значно погіршився.

За даними журналістів, зараз Міністерство оборони Іспанії веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення цих танків.

Поставки танків Leopard в Україну – останні новини

Україна очікує, що обіцяні західні танки з'являться на полі бою в березні. За словами міністра оборони Резнікова, танки Leopard хочуть використати вже в рамках весняної кампанії.

Греція відмовилася передати Україні свої танки Leopard 2. Все через напружені відносини з Туреччиною і побоювання військового конфлікту, який може спалахнути в будь-який момент.

Польща хоче вдвічі скоротити час навчання українських військових на Leopard - з 10 до 5 тижнів. У польському навчальному центрі можуть проходити навчання одночасно до 14 екіпажів по чотири людини в кожному.

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