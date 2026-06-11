В Росії створили зенітку 'останньої надії' для перехоплення дронів, - ЗМІ (відео)

Новий гарматний зенітний комплекс має прикривати стратегічні об'єкт і збивати дрони, які прорвалися крізь інші ешелони ППО.

Росія вперше публічно показала в роботі свій новий автоматизований комплекс протидії безпілотникам "Зубр", який, за даними розробників, уже використовується для захисту критичної інфраструктури. Про це пише Defence-Blog, посилаючись на матеріали, оприлюднені російською пропагандою.

Демонстраційні кадри стали першим випадком, коли систему показали не як виставковий зразок, а як повністю функціональний бойовий комплекс. На відео показано, як радар виявляє повітряну ціль, після чого система автоматично супроводжує її, а вогневі модулі готуються до ураження. За словами розробників, ключова особливість "Зубра" полягає в розподілі функцій між машиною та оператором: виявлення і супровід здійснюються автоматично, тоді як рішення про відкриття вогню залишається за людиною.

Зазначається, що перші комплекси "Зубр" були передані російському Міноборони ще в січні 2026 року. Поставки підтвердила державна корпорація "Ростех", яка відповідає за оборонну промисловість РФ. Росіяни стверджують, що система вже використовується для прикриття важливих об’єктів на території країни.

Конструктивно кожен комплекс складається з чотирьох вогневих модулів, центрального пункту управління та радіолокаційної станції. Кожен модуль оснащений чотирма кулеметами калібру 7,62 мм типу PKT або PKTM, що забезпечує високу щільність вогню по цілі. Усього один комплекс може одночасно задіювати до 16 стволів для ураження повітряних об’єктів.

Радіолокаційна станція, як стверджують росіяни, здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 1,5 км, що дозволяє системі реагувати на загрози ще до їх наближення до об’єкта ураження. Водночас експерти Defence-Blog оцінюють ефективну дистанцію роботи проти малих дронів типу FPV приблизно у 370–450 метрів, що відносить "Зубр" до категорії так званої "термінальної оборони" – останнього рубежу захисту.

У матеріалі також нагадується, що поява "Зубра" відбувається на тлі активізації українських ударів по території Росії, що змушує Москву розвивати автоматизовані системи ближньої протидії.

"Дешева термінальна оборона на базі гармат, достатньо автоматизована, щоб реагувати швидше, ніж людина-оператор, є логічною відповіддю на дешеві ударні безпілотники, які надходять у занадто великій кількості, щоб ракетні системи могли економічно ефективно з ними впоратися", - резюмують аналітики.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, українська компанія "Дикі шершні" розробила новий дрон-перехоплювач "Стінг 2", призначений спеціально для боротьби з російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" і "Герань-5", які літають значно швидше за звичайні "Герань-2".

За даними Business Insider, поява реактивних версій стала відповіддю Росії на ефективність українських перехоплювачів. Новий "Стінг 2" уже пройшов бойові випробування та найближчим часом має надійти у серійне виробництво.

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