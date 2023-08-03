Зазначається, що американська техніка перевершує російську на полі бою.

Збройні Сили України з літа 2022 року отримують на озброєння американські гусеничні бронетранспортери М113. Бойова машина по ряду критеріїв перевершує російську техніку.

"М113 є одним з масових бронетранспортерів, в різних варіаціях було випущено більше 80 тисяч штук", - написала заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Озброєння: 12,7-мм кулемет Browning

Максимальна швидкість: 64 км / год

Операційна дальність: 320 км.

Крім того, М113 має кращу прохідність та маневреність в бойових умовах завдяки гусеничній основі. При цьому броня витримує вогонь великокаліберних кулеметів, а лобова проекція не уражається 20-мм бронебійними снарядами.

За словами українських військових, "американець" в порівнянні з БТРами росіян більш маневрений, простіше в управлінні, має автоматичну коробку передач, легше в обслуговуванні та комфортніше.

Військова допомога США - наступні новини

19 травня 2022 року Сенат США затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Відтоді Вашингтон надає військову техніку та боєприпаси для боротьби з російськими окупантами.

ЗСУ отримують всю необхідну техніку-танки, гаубиці, засоби ППО, БТР та інше, а також необхідні боєприпаси. Наприкінці 2022 року Порядок денний очолив питання поставки винищувачів F16 і навчання українських пілотів.

Крім того, 9 червня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги на суму 2,1 мільярда доларів, до якого увійшли боєприпаси до протиракетних комплексів Patriot.

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