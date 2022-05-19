У Зеленського подякували союзникам за підтримку.

Сенат Сполучених Штатів Америки остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, це історичне голосування.

"Сенат США схвалив законопроект про виділення майже 40 млрд доларів надзвичайної військової та гуманітарної допомоги для України", - зазначив він.

Єрмак додав, що пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис президенту США.

"Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде Україна", - наголосив очільник ОП.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що Сенату США вдалося провести процедурне голосування щодо законопроекту про надання Україні військової та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів.

28 квітня американський президент Джо Байден запросив допомогу Україні у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Пізніше Палата представників Штатів збільшила цю суму приблизно до 40 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: