США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда доларів. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси до протиракетних комплексів Patriot.
У повідомленні Пентагону вказується, що критично важливі засоби до ППО і боєприпаси надаються в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
За цією системою США закуповують ресурси безпосередньо у виробників або партнерів. Цей анонс є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей.
Пакет містить:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- системи ППО та ракети HAWK;
- 105-мм і 203-мм снаряди;
- малі розвідувальні БПЛА RQ-20 Puma;
- боєприпаси з лазерним наведенням;
- навчання, технічне обслуговування та інше.
Зауважується, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки.
Допомога США - останні новини
19 травня 2022 року Сенат США затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.
Відтоді США надають Україні техніку та боєприпаси окремими траншами. Наприклад, 9 травня США оголосили про пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів, до якого увійшли безпілотників, артилерії, системи протиповітряної оборони, а також програмне забезпечення та технічна допомога.
З урахуванням цього пакету, військова допомога США Україні з початку російського повномасштабного вторгнення досягла майже 37 мільярдів доларів.