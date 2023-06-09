Боєприпаси надаються в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI). За цією системою США закуповують ресурси у промисловості або партнерів.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда доларів. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси до протиракетних комплексів Patriot.

У повідомленні Пентагону вказується, що критично важливі засоби до ППО і боєприпаси надаються в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

За цією системою США закуповують ресурси безпосередньо у виробників або партнерів. Цей анонс є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей.

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Пакет містить:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

системи ППО та ракети HAWK;

105-мм і 203-мм снаряди;

малі розвідувальні БПЛА RQ-20 Puma;

боєприпаси з лазерним наведенням;

навчання, технічне обслуговування та інше.

Зауважується, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки.

Допомога США - останні новини

19 травня 2022 року Сенат США затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.

Відтоді США надають Україні техніку та боєприпаси окремими траншами. Наприклад, 9 травня США оголосили про пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів, до якого увійшли безпілотників, артилерії, системи протиповітряної оборони, а також програмне забезпечення та технічна допомога.

З урахуванням цього пакету, військова допомога США Україні з початку російського повномасштабного вторгнення досягла майже 37 мільярдів доларів.

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