Слуцький виправдовує свої заклики спробами "зупинити потяги зі смертоносною зброєю з Польщі".

У Держдумі РФ закликали почати наносити масовані удари не тільки по Києву, а й по аеропорту "Бориспіль" та залізничних мостах через Дніпро. Таку заяву зробив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пишуть російські ЗМІ.

Російський депутат зажадав "суворого покарання" у відповідь на те, що Україна нібито "перетворює навчальні заклади, житлові будинки та лікарні на об'єкти терору". За його словами, у Кремля більше немає жодних обмежувальних ліній. Також він збрехав, що Франція та Німеччина вже "засуджують" дії України.

Слуцький закликав Міноборони РФ завдати ударів по мостах через Дніпро, щоб "паралізувати залізничний рух в Україні". Він заявив, що це "допоможе зупинити потяги зі смертоносною зброєю з Польщі".

Відео дня

Крім того, депутат зажадав знищити цивільний аеропорт "Бориспіль".

Погрози "системних ударів" по Києву – що відомо

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ анонсували "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Також у відомстві цинічно звинуватили українську владу та її союзників у "порушенні Женевських конвенцій та Конвенції про права дитини".

Пізніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі атаки не обов'язково відбуватимуться щодня. Він додав, що в Москві не знають, як США реагують на ці погрози.

Вас також можуть зацікавити новини: