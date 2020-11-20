Детектор реагує на локальні збурення магнітного поля Землі в присутності металевих об'єктів.

ВМС США домовилися з канадською компанією CAE про розробку і постачання детекторів магнітних аномалій для корабельних протичовнових вертольотів MH-60R Seahawk.

В рамках першого етапу проекту канадська компанія повинна буде обладнати новими детекторами шість вертольотів, які потім пройдуть випробування, пише N+1 із посиланням на The Drive.

Вертольоти MH-60R надійшли на озброєння ВМС США у 2006 році. Вони замінили застарілі протичовнові машини SH-60B і SH-60F, які були обладнані детекторами магнітних аномалій. Тоді військові вирішили, що оснащення вертольотів MH-60R достатньо для ефективного виявлення надводних і підводних кораблів. Зокрема, вертольоти мають у складі бортового обладнання сонари.

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Детектор магнітних аномалій є пристроєм, що реагує на локальні збурення магнітного поля Землі в присутності металевих об'єктів. При виявленні таких збурень пристрій подає сигнал. На флоті детектори магнітних аномалій дозволяють виявляти підводні човни, що знаходяться в зануреному положенні.

За основу для нового детектора магнітних аномалій для вертольотів MH-60R канадські розробники візьмуть пристрій MAD-XR, що випускається сьогодні.

Цей детектор оснащений підвісним датчиком довжиною 24 сантиметри і діаметром 15 сантиметрів. Маса пристрою, що споживає потужність 30 ват в режимі тривалої роботи, становить усього 1,5 кілограма.

MAD-XR здатний виявляти збурення магнітного поля Землі на відстані до 1,2 кілометра від об'єкта.

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Автор: УНІАН