Поки жодних запитів про бази в Центральній Азії США не надсилали.

США шукають варіанти розміщення сил і техніки у Центральній Азії та на Ближньому Сході після того, як американські й союзні війська покинуть Афганістан найближчими місяцями.

Про це пише Wall Street Journal.

Читайте такожВМС США затримали судно з партією російської зброї (фото, відео)У зв’язку з активізацією підготовки з виведення військ американське командування хоче, щоби бази для військ, БПЛА й бомбардувальників підтримували афганський уряд, стримували рух Талібану й контролювали інших екстремістів.

Йдеться про можливе розміщення військ в Узбекистані або Таджикистані, оскільки ці країни межують з Афганістаном. Але серйозна російська присутність і зростаюча присутність Китаю в регіоні, а також напружені відносини США з цими країнами ускладнюють плани Вашингтона.

Поки жодних запитів про бази в Центральній Азії не надсилали — у Пентагоні зважують всі варіанти.

Відведення військ США з Афганістану: що відомо

WSJ повідомляв, що деякі країни стурбовані можливим відходом з Афганістану військ Туреччини, яка протягом багатьох років забезпечувала безпеку в аеропорту Кабула. За інформацією видання, Туреччина вже повідомила США і НАТО про можливе виведення військ. Через відхід турецьких сил деяким західним країнам доведеться переглянути плани щодо збереження навіть скороченого дипломатичного контингенту в країні, передає kommersant.

Раніше США повідомили, що військові, необхідні для охорони американського посольства в Кабулі, залишаться після виведення військ.

Міноборони США вирішило посилити захист американських військ на період відходу. 30 квітня на тлі початку виведення військ на сході Афганістану стався теракт, внаслідок якого загинули близько 30 осіб.

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Автор: Яна Ставська