До кінця цього року в рамках ініціативи Україна очікує 500 тисяч боєприпасів 155-мм.

Чеська ініціатива з постачання Україні боєприпасів продовжиться і наступного, 2025 року, вже підписані відповідні меморандуми, заявив новопризначений посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він підкреслив, що ця ініціатива мобілізувала світ на пошук і постачання в Україну вкрай необхідних нам боєприпасів, 155-мм боєзарядів.

"І ми впевнені в тому, що ця ініціатива продовжиться і наступного року. Ми вже маємо відповідні декларації, вже є відповідні меморандуми, підписані між урядом Чехії і урядами інших країн", - сказав посол.

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Він також заявив, що до кінця року очікуються поставки в Україну в рамках цієї ініціативи 500 тисяч боєприпасів 155-мм.

При цьому він зауважив, що постачання з боку Чехії в Україну не обмежується лише цією ініціативою і не обмежується лише саме цим калібром боєприпасів.

"Ми практично щодня отримуємо з чеського напрямку інші види озброєнь, військової техніки, засоби ППО і всі інші необхідні для нас. Тому, якщо ми говоримо в контексті допомоги Чеської Республіки Україні, то ми розуміємо, що ми не обмежуємося лише чеською ініціативою, а говоримо і про більш масштабну допомогу. Але так чи інакше ми цінуємо саме цю чеську ініціативу, оскільки, як я кажу, вона змобілізувала світ на пошук саме тих боєприпасів, яких ми особливо потребуємо зараз", - підкреслив дипломат.

Що відомо про чеську ініціативу

17 лютого президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції оголосив, що Прага знашла поза межами ЄС 800 000 боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-міліметрові снаряди. Він зазначив, що Чехія готова бути посередником у постачанні цих боєприпасів для України. Павел уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Вже в перших числах березня Павел заявив, що Чехія зібрала всю суму для купівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

У червні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що в Україну прибула перша партія артилерійських снарядів, закуплених в рамках чеської ініціативи.

У липні міністерка оборони країни Яна Чернохова повідомила, що Прага запускає другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025".

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