Прем'єр також зазначив, що Україна має всі наявні у світі системи протиповітряної оборони.

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) може повністю забезпечити потреби держави у артилерії. Про це під час своєї прес-конференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"‎Протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом"‎, - повідомив державний діяч.

За словами Шмигаля, Україна нарощує виробництво артилерійських боєприпасів. Мова, зокрема, про боєприпаси калібру 155-мм, 105-мм та 122-мм. Також український ОПК "‎майже повністю"‎ забезпечує потреби Збройних сил у мінах для мінометів.

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Прем'єр додав, що Україна має всі наявні у світі системи протиповітряної оборони. Наша країна створила дешевий засіб боротьби із російськими дронами, а саме - мобільні вогневі групи. Україна також має "залишки на складах" від різних партнерів, зокрема, від Сполучених Штатів.

"Система Patriot - поки що єдина система, яка спроможна боротись із російською балістикою", - зазначив Шмигаль, додавши, що решту цілей можна знищувати іншими засобами, які має Україна.

Ризик полягає в площині ремонту та обслуговуванні Patriot. Шмигаль висловив впевненість, що Україна разом із партнерами знайде шляхи, які дозволять мінімізувати ці ризики, пов’язані із експлуатацією американських ЗРК.

Виробництво дронів в Україні

Під час своєї прес-конференції Шмигаль повідомив, що Україна планує суттєво наростити виробництво дронів в 2025-му. Загалом планується побудувати понад два з половиною мільйона бойових дронів.

Нагадаємо також, що підрозділи Збройних сил вже почали використовувати безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва, які відрізняються швидкістю і маневреністю.

Як повідомляється, дрон може похвалитись удосконаленою системою управління, яка забезпечує надійний зв’язок в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.

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