Особливий акцент буде зроблено на випуск ракет дальнього радіусу, які потрібні Україні та країнам Європи.

Німецький концерн Rheinmetall і американська Lockheed Martin створюють спільне підприємство з випуску ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM і PAC-3.

Як пише Hartpunkt, великомасштабне виробництво ракет і реактивних снарядів, зокрема озброєння для системи ППО Patriot, розгорнуть у Європі, щоб скоротити залежність від США і прискорити постачання.

Глава Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, причина цього в тому, що виробничих потужностей у США недостатньо для задоволення попиту в Європі. "Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати ракети з Америки, це занадто довго", - сказав він.

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Паппергер додав, що компанія планує контролювати 60% спільного підприємства. Потужності дадуть змогу випускати до 10 тис. ракет на рік. Запуск виробництва заплановано на 2026-2027 роки.

Особливий акцент буде зроблено на випуск ракет дальнього радіусу, які потрібні Україні та країнам Європи.

Зараз Lockheed і Rheinmetall чекають схвалення урядів США і Німеччини.

Зброя для України

9 травня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція використає доходи із заморожених активів РФ на обслуговування САУ CAESAR в Україні.

Країни ЄС раніше погодилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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